جدول مباريات اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة وأبرز المعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023 في كل البطولات العالمية..

يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع استمرار مباريات الجولات الأوروبية على أعلى مستوى في إنجلترا وإسبانيا وغيرها..

وسنكون على موعد مع مباراة هامة من العيار الثقيل في مباريات الدوري الإسباني، إذ يلعب إشبيلية وريال بيتيس في ديربي الأندلس، وأيضًا برشلونة يلعب أمام ألافيش.

قمة القمم ستكون في إنجلترا بين تشيلسي ومانشستر سيتي، بينما يطمح الوداد لخطف لقب دوري السوبر ليج الإفريقي من أرض صن داونز بالذات.

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ونستعرض معكم مباريات اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023 "12-11-2023"

دوري السور ليج الإفريقي - إياب النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق صن داونز - الوداد 15:00 مصر، 14:00 المغرب beIN Sports HD جواد بدة الرياضية المغربية محمد العدالي أبو ظبي الرياضية عامر عبد الله / حازم عبد السلام OnTime Sports 1 حاتم بطيشة ٍٍSSC SPORT 1HD محمد حسين

الدوري الإسباني - الجولة 13

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق برشلونة - ديبورتيفو ألافيش 18:15 السعودية، 17:15 مصر beIN Sports HD 3 حفيظ دراجي إشبيلية - ريال بيتيس 20:30 السعودية، 19:30 مصر beIN Sports HD 3 علي محمد علي أتلتيكو مدريد - فياريال 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 حسن العيدروس

الدوري الإيطالي - الجولة 12

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق نابولي - إمبولي 13:30 مصر، 14:30 السعودية AD SPORTS Premium 1 أحمد الحامد أودينيزي - أتالانتا 16:00 مصر، 17:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 - فيورنتينا - بولونيا 16:00 مصر، 17:00 السعودية Starz Play App - لاتسيو.- روما 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 بلال علام إنتر ميلان - فروسينوني 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1 عصام عبده

الدوري الألماني - الجولة 11

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق باير ليفركوزن - أونيون برلين 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports HD 5 أحمد البلوشي فيردر بريمن - أينتراخت فرانكفورت 18 :30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 2 عادل خلو لايبزيج - فرايبورج 20:30 مصر، 21:30 السعودية beIN Sports HD 5 عامر الخوذيري

الدوري الفرنسي - الجولة 12

المباراة الموعد القناة الناقلة ليل - تولوز 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 8 كليرمون فوت - لوريان 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports ميتز - نانت 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports رين - ليون 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 4 لانس - مارسيليا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري الإنجليزي - الجولة 12