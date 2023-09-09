جدول مباريات اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، على مستوى تصفيات القارات المختلفة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 حيث نتابع مباريات ضمن الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024، والتي أهمها مباراة منتخب أيرلندا ضد هولندا .

كما سنتابع الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا، والتي يلعب فيها منتخب جامبيا أمام منتخب الكونغو.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 "10-09-2023"

التصفيات المؤهلة ليورو 2024 - الجولة السادسة

المباراة الموعد القناة الناقلة كازاخستان - أيرلندا الشمالية 16:00 مصر والسعودية - الجبل الأسود - بلغاريا 19:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 4 فنلندا - الدنمارك 19:00 مصر والسعودية - جزر الفارو - مولدوفا 19:00 مصر والسعودية Arena Sport 1 HD Serbia ليتوانيا - صربيا 21:45 مصر والسعودية beIN Sports HD 4 سان مارينو - سلوفينيا 21:45 مصر والسعودية Arena Sports أيرلندا - هولندا 21:45 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 اليونان - جبل طارق 19:45 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 ألبانيا - بولندا 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 English

تصفيات كأس أمم أفريقيا - الجولة السادسة

المباراة الموعد القناة الناقلة توجو - الرأس الأخضر 19:00 مصر والسعودية - نيجيريا - ساوتومي وبرينسيب 19:00 مصر والسعودية - جامبيا.- الكونغو 22:00 مصر والسعودية -

الدوري الأمريكي - المجموعة الشرقية

المباراة الموعد القناة الناقلة إنتر ميامي - سبورتنج كانساس سيتي 02:30 مصر والسعودية Apple TV

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