جدول مباريات اليوم الأربعاء 9 مارس 2022 والقنوات الناقلة

تتواصل إثارة كرة القدم كل يوم، ونشهد يوم الأربعاء 9 مارس 2022 العديد من المواجهات القوية، خاصة مع استمرار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، بإقامة مباريات إياب دور الستة عشر.

البداية من دوري أبطال أوروبا بطبيعة الحال، مع استمرار جولة الإياب في دور الستة عشر من البطولة، حيث نشهد مباراتين، أبرزهما بالطبع المواجهة التي يحل فيها باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفًا على ريال مدريد.

وتنطلق الأربعاء 9 مارس، وعلى غير العادة، مباريات جولة الذهاب في دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي بإقامة مباراتين، أبرزهما مباراة ريال بيتيس وآينتراخت فرانكفورت.

ومع غياب المباريات على صعيد الدوريات الأوروبية، نشهد عريبًا ختام مباريات الجولة 12 من بطولة الدوري المصري.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

ونشهد الأربعاء مباراتين في الدوري المصري، أبرزهما مباراة غزل المحلة وفيوتشر.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 9 مارس 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 9 مارس 2022 "09-03-2022"

دوري أبطال أوروبا - دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة ريال مدريد - باريس سان جيرمان 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium مانشستر سيتي - سبورتينج لشبونة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium

الدوري الأوروبي - دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة ريال بيتيس - آينتراخت فرانكفورت 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium بورتو - ليون 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 3 HD Premium

الدوري المصري - الجولة 12

المباراة الموعد القناة الناقلة غزل المحلة - فيوتشر 15:00 مصر، 16:00 السعودية OnTime Sports طلائع الجيش - المصري 17:30 مصر، 18:30 السعودية OnTime Sports

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