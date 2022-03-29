جدول مباريات اليوم الأربعاء 30 مارس 2022 والقنوات الناقلة

تستمر فترة التوقف الدولي الحاسمة في تصفيات كأس العالم 2022، وسنكون على موعد البوم مع مباريات هامة.

تختتم اليوم مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، وعلى الرغم من تحدد المنتخبات المتأهلة من القارة الللاتينية، علينا انتظار الجولة الأخيرة لمعرفة المتأهل للملحق.

ستقام جميع المباريات في نفس التوقيت، وهو الساعة الواحدة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وذلك كالعادة في الجولة الختامية.

ستواجه الأرجنتين الإكوادور والبرازيل بوليفيا في أبرز المباريات، كما تستضيف فنزويلا كولومبيا وبيرو باراجواي وتشيلي أوروجواي.

وفي هذا التقرير، نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 30 مارس 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 إفريقيا والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم الأربعاء 30 مارس"30-3-2022" والقنوات الناقلة

تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم - الجولة 18