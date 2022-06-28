جدول مباريات اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022 والقنوات الناقلة
نعيش هذه الأيام الفترة غير المحببة لجمهور كرة القدم، وهي فترة نهاية الدوريات الأوروبية ومعظم العربية، وتوقف الساحرة المستديرة عن الدوران.
لكن، ورغم انتهاء الموسم، سنكون اليوم على موعد مع مباريات في دوريين عربيين هما الدوري المصري والدوري المغربي.
تقام اليوم مباراتين في الدوري المصري الممتاز في الأسبوع 23، الأولى ستجمع بين بيراميدز وإنبي، والثانية بين الأهلي وسموحة.
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يختتم اليوم موسم الدوري المغربي 2021-22، وتقام جميع مباريات الجولة الأخيرة، وقد حسم الوداد اللقب بالفعل بوصوله للنقطة 62 بفارق 6 نقاط عن الرجاء الوصيف.
جدول مباريات الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022 "29-06-2022"
الدوري المصري
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
بيراميدز - إنبي
19:00 مصر، 20:00 السعودية
On Time Sports
سموحة - الأهلي
21:30 مصر، 22:30 السعودية
On Time Sports
الدوري المغربي
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
الدفاع الحسني الجديدي - يوسفية برشيد
18:00 المغرب، 19:00 مصر
-
الفتح الرياضي - سريع وادي زم
18:00 المغرب، 19:00 مصر
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اتحاد طنجة - المغرب الفاسي
18:00 المغرب، 19:00 مصر
-
شباب السوالم - حسنية أكادير
18:00 المغرب، 19:00 مصر
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مولودية وجدة - الوداد
18:00 المغرب، 19:00 مصر
|Arryadia SD/HD
الرجاء - الجيش الملكي
18:00 المغرب، 19:00 مصر
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أولمبيك خريبكة - أولمبيك آسفي
20:30 المغرب، 21:30 مصر
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نهضة بركان - شباب المحمدية
20:30 المغرب، 21:30 مصر
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