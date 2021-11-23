جدول مباريات اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة

تستمر إثارة منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تقام الأربعاء 24 نوفمبر 2021 باقي منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

قمة اللية ستكون مواجهة يحل فيها باريس سان جيرمان ضيفًا على مانشستر سيتي لحساب المجموعة المجموعة الأولى، وفي نفس المجموعة يستضيف كلوب بروج فريق لايبزيج.

أما في المجموعة الثانية يستضيف أتلتيكو مدريد فريق ميلان، وفي المجموعة ذاتها يحل بورتو ضيفًا على ليفربول.

ريال مدريد على موعد مع مهمة ثأرية حين يحل ضيفًا على شيريف تيراسبول، وفي المجموعة ذاتها يلعب إنتر أمام شاختار.

كما تنطلق الأربعاء منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعة في بطولة الدوري الأوروبي، بلقاء يحل فيه نابولي ضيفًا على سبارتاك موسكو.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24 نوفمبر "24-11-2021":

دوري أبطال أوروبا - دور المجموعات الجولة الخامسة المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق إنتر - شاختار 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium رؤوف خليف بشكتاش - أياكس 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 3 HD Premium أحمد فؤاد مانشستر سيتي - باريس سان جيرمان 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium عامر الخوذيري أتلتيكو مدريد - ميلان 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 حفيظ دراجي كلوب بروج - لايبزيج 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 English محمد بركات ليفربول - بورتو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium سوار الذهب شيريف تيراسبول - ريال مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium خالد الحدي سبورتينج لشبونة - بوروسيا دورتموند 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 2 أحمد البلوشي

الدوري الأوروبي - الجولة الخامسة المباراة الموعد القناة الناقلة سبارتاك موسكو - نابولي 17:30 مصر، 18:20 السعوددية beIN Sports HD 2 English

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