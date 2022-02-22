جدول مباريات اليوم الأربعاء 23 فبراير 2022 والقنوات الناقلة

لا تتوقف إثارة كرة القدم كل يوم، ونشهد يوم الأربعاء 23 فبراير 2022 العديد من المواجهات القوية، خاصة مع استمرار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، بإقامة مباريات ذهاب دور الستة عشر.

البداية من دوري أبطال أوروبا بطبيعة الحال، مع نهاية جولة الذهاب في دور الستة عشر من البطولة، حيث نشهد مباراتين، أبرزهما بالطبع مواجهة أتلتيكو مدريد مع مانشستر يونايتد، ومباراة بنفيكا مع أياكس.

كما نشهد الأربعاء أيضًا قوية في الدوري الإنجليزي، إذ يلعب بيرنلي مع توتنهام، وواتفورد أمام كريستال بالاس، وفي المساء مباراة ليفربول وليدز يونايتد.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

وبالانتقال عربيًا، تستمر الأربعاء مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري، بإقامة مباراتين، الأولى ستكون بين إسترن كومباني والمصري، والإسماعيلي والجونة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 23 فبراير 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 23 فبراير 2022 "23-2-2022"

دوري أبطال أوروبا - دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة أتلتيكو مدريد - مانشستر يونايتد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium بنفيكا - أياكس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium

الدوري المصري - الجولة العاشرة

المباراة الموعد القناة الناقلة إسترن كومباني - المصري 15:00 مصر، 16:00 السعودية OnTime Sports الإسماعيلي - الجونة 17:30 مصر، 18:30 السعودية OnTime Sports

الدوري الإنجليزي- مباريات مؤجلة