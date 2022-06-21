جدول مباريات اليوم الأربعاء 22 يونيو 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 22 يونيو 2022 في البطولات العربية والقارية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

مع نهاية موسم 2021-22 في أوروبا، وتراجع عدد مباريات كرة القدم بنهاية منافسات دوري أبطال أوروبا، وانتهاء مرحلة التوقف الدولي في شهر يونيو 2022، فقد تراجع عدد المباريات بشكل ملحوظ على مستوى العالم.

لكن على الرغم من ذلك، فإننا سنكون يوم الأربعاء 22 يونيو 2022، على موعد مع عدد من المواجهات القوية.

وتقام مساء الأربعاء ثلاث مباريات في ختام الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي قد تؤثر على صراع اللقب.

البداية من مواجهة الزمالك، المتصدر، أمام البنك الأهلي، فيما يحل بيراميدز ضيفًا على إيسترن كومباني.

آخر مباريات الأربعاء في الدوري المصري، ستكون مواجهة معقدة يحل فيها فريق غزل المحلة ضيفًا على الأهلي الوصيف الحالي لجدول الترتيب.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 22 يونيو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 22 يونيو 2022 "22-06-2022"

الدوري المصري