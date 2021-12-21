جدول مباريات اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة

يحمل يوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021 معه إثارة كبرى، وسيحفل بعدد من المباريات المميزة في البطولات العربية المختلفة، والدوريات الأوروبية.

البداية من مباراة كأس السوبر الإفريقي، والتي تشهد مواجهة عربية نارية، تجمع بين الأهلي المصري والرجاء الرياضي المغربي.

ثم ننتقل بعد ذلك إلى المواجهات في الدوريات الأوروبية، حيث يحل ريال مدريد ضيفًا على أتلتيك بيلباو، في مباراة مقدمة من الجولة 21 من الدوري الإسباني، فيما يستضيف غرناطة أتلتيكو مدريد في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة.

كما تتواصل الأربعاء مباريات الجولة 19 من بطولة الدوري الإيطالي، وتشهد إقامة سبع مباريات، أهمها إنتر ضد تورينو، مباراة إمبولي وميلان.

كما تقام كافة مباريات الجولة 19 من منافسات بطولة الدوري الفرنسي، وأبرزها لقاء باريس سان جيرمان ضد لوريان.

وتستكمل كذلك الأربعاء مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، بإقامة ثلاث مباريات، أهمها ليفربول وليستر سيتي.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021 "22-12-2021"

كأس السوبر الإفريقي

المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - الرجاء 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني

المباراة الموعد القناة الناقلة غرناطة - أتلتيكو مدريد 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports 2 FR أتلتيك بيلباو - ريال مدريد 22:30 مصر، 23:30 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 19

المباراة الموعد القناة الناقلة ساسوولو - بولونيا 17:30 مصر، 18:30 السعودية غير مذاعة عربيًا فينيسيا - لاتسيو 17:30 مصر، 18:30 السعودية Lega Serie A YouTube هيلاس فيرونا - فيورنتينا 19:30 مصر، 20:30 السعودية غير مذاعة عربيًا إنتر - تورينو 19:30 مصر، 20:30 السعودية Lega Serie A YouTube روما - سامبدوريا 19:30 مصر، 20:30 السعودية غير مذاعة عربيًا إمبولي - ميلان 21:45 مصر، 22:45 السعودية Lega Serie A YouTube نابولي - سبيتسيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية غير مذاعة عربيًا

كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين - ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة برينتفورد - تشيلسي 21:45 مصر، 22:45 السعودية bein sports HD 3 premium ليفربول - ليستر سيتي 18:00 السعودية، 17:00 مصر bein sports HD 2 premium توتنهام - وست هام 20:00 السعودية، 19:00 مصر bein sports 2 HD English

الدوري الفرنسي - الجولة 19

المباراة الموعد القناة الناقلة كليرمون - ستراسبورج 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 2 HD Xtra سانت إتيان - نانت 22:00 مصر، 23:00 السعودية -- لوريان - باريس سان جيرمان 22:00 مصر، 23:00 السعودية bein sports HD 1 premium بوردو - ليل 22:00 مصر، 23:00 السعودية bein sports HD 4 مارسيليا - ريمس 22:00 مصر، 23:00 السعودية bein sports HD 3 تروا - ستاد بريست 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Xtra مونبلييه - أنجيه 22:00 مصر، 23:00 السعودية -- موناكو - رين 22:00 مصر، 23:00 السعودية bein sports HD 7 نيس - لانس 22:00 مصر، 23:00 السعودية bein sports HD 6 ليون - ميتز 22:00 مصر، 23:00 السعودية --

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