جدول مباريات اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022 في البطولات العربية والقارية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نعيش هذه الأيام الفترة غير المحببة لجمهور كرة القدم، وهي فترة نهاية الدوريات الأوروبية ومعظم العربية، وتوقف الساحرة المستديرة عن الدوران.

لكن، ورغم انتهاء الموسم، سنكون يوم الأربعاء 20 يوليو 2022 على موعد مع عدد من المباريات المثيرة للاهتمام، في إطار استعدادات الأندية الأوروبية لمنافسات موسم 2022-23.

ويستهل نادي برشلونة مبارياته في جولة الولايات المتحدة التحضيرية بمواجهة نادي إنتر ميامي.

أما باريس سان جيرمان، فيلعب أمام كاواساكي فرونتال الياباني، وذلك في إطار جولة النادي الفرنسي في اليابان.

جدول مباريات الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022 "20-07-2022"

مباريات ودية

المباراة الموعد القناة الناقلة برشلونة - إنتر ميامي 01:30 مصر، 02:30 السعودية Barca TV باريس سان جيرمان - كاواساكي فرونتال 12:30 مصر، 13:30 السعودية غير مذاعة عربيًا

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