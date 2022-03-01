جدول مباريات اليوم الأربعاء 2 مارس 2022 والقنوات الناقلة

لا تتوقف إثارة كرة القدم كل يوم، وتتواصل يوم الأربعاء 2 مارس 2022 الذي يحمل في جعبته العديد من المواجهات القوية، في البطولات الأوروبية والعربية المختلفة.

البداية من مصر، حيث تقام مباراة واحدة فقط في الدوري المصري، حيث يستضيف الزمالك نظيره فيوتشر في لقاء معقد مؤجل من الجولة العاشرة.

وبالانتقال إلى أوروبا، وبداية من كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث تقام ثلاث مباريات، أبطالها ليفربول وتشيلسي.

ويلعب تشيلسي خارج أرضه أمام لوتن تاون، فيما يستضيف ليفربول نظيره نوريتش سيتي.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

ومن إنجلترا إلى إيطاليا، حيث تقام الأربعاء مباراة نارية، تجمع بين فيورنتينا ويوفنتوس في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

أما في إسبانيا، تقام أيضًا مباراة لحساب ذهاب نصف النهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، وتجمع بين فالنسيا وأتلتيك بيلباو على ملعب "ميستايا".

كما تقام مباراة مؤجلة من الجولة 21 من منافسات الدوري الإسباني، تجمع بين ريال مايوركا وريال سوسييداد.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 2 مارس 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 2 مارس 2022 "02-03-2022"

الدوري المصري - مباراة مؤجلة

المباراة الموعد القناة الناقلة الزمالك - فيوتشر 20:00 مصر، 21:00 السعودية OnTime Sports

الدوري الإسباني - مباراة مؤجلة

المباراة الموعد القناة الناقلة ريال مايوركا - ريال سوسييداد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

كأس ملك إسبانيا - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة فالنسيا - أتلتيك بيلباو 22:30 مصر، 23:30 السعودية غير مذاعة عربيًا

كأس إيطاليا - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة فيورنتينا - يوفنتوس 22:00 مصر، 23:00 السعودية AD SPORTS 1 HD

كأس إنجلترا - الدور الخامس

المباراة الموعد القناة الناقلة لوتن تاون - تشيلسي 21:15 مصر، 22:15 السعودية beIN Sports 2 HD Premium ساوثامبتون - وست هام 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports 3 HD Premium ليفربول - نوريتش سيتي 22:15 مصر، 23:15 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

كأس فرنسا - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة نانت - موناكو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2

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