جدول مباريات اليوم الأربعاء 19 يناير 2022 والقنوات الناقلة

يشهد يوم الأربعاء 19 يناير 2022 العديد من المباريات المثيرة للاهتمام، بداية من منافسات اليوم 11 في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، ومباريات في الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي، ومباريات من دور الستة عشر في كأس إيطاليا.

البداية من بطولة كأس أمم إفريقيا، حيث تقام مباراتي الجولة الثالثة في المجموعة الرابعة، التي تضم مصر والسودان.

البداية ستكون مع ديربي وادي النيل بين مصر والسودان، فيما تجمع المباراة الثانية بين نيجيريا وغينيا بيسار، وتقام المباراتين في نفس التوقيت.

وفي الدوري الإنجليزي، نشهد إقامة مباراتين مؤجلتين، الأولى تجمع بين ليستر سيتي وتوتنهام، والثانية يحل فيها مانشستر يونايتد ضيفًا على برينتفورد.

وتتواصل مباريات الجولة 21 من بطولة الدوري الإسباني، حيث تقام مباراتين أيضًا، الأولى بين سيلتا فيجو وأوساسونا، فيما ستكون الثانية مباراة قمة يحل فيها إشبيلية ضيفًا على فالنسيا.

أما في الدوري الفرنسي، فتقام ثلاث مباريات مؤجلة، أبرزها مواجهة ليل ولوريان.

جدول مباريات ومجموعات كأس الرابطة المصري 2021

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 19 يناير 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 19 يناير 2022 "19-1-2022"

كأس أمم إفريقيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة مصر - السودان 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 Max غينيا بيساو - نيجيريا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2 Max

الدوري الإنجليزي - مباريات مؤجلة

المباراة الموعد القناة الناقلة ليستر سيتي - توتنهام 21:30 مصر، 22:30 السعودية bein sports premium 2 HD برينتفورد - مانشستر يونايتد 22:00 مصر، 23:00 السعودية bein sports premium 1 HD

الدوري الإسباني - الجولة 21

المباراة الموعد القناة الناقلة سيلتا فيجو - أوساسونا 20:00 مصر، 21:00 السعودية bein sports HD 1 فالنسيا - إشبيلية 22:30 مصر، 23:30 السعودية bein sports HD 1

الدوري الفرنسي - مباريات مؤجلة

المباراة الموعد القناة الناقلة كليرمون - ستراسبورج 20:00 مصر، 21:00 السعودية bein sports HD 2 ليل - لوريان 20:00 مصر، 21:00 السعودية bein sports HD 3 مونبيلييه - تروا 20:00 مصر، 21:00 السعودية bein sports HD 4

كأس إيطاليا - دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة ساسوولو - كالياري 18:30 مصر، 19:30 السعودية غير مذاعة عربيًا إنتر - إمبولي 22:00 مصر، 23:00 السعودية Lega Serie A YouTube

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