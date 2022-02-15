جدول مباريات اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022 والقنوات الناقلة
لا تتوقف إثارة كرة القدم كل يوم، ونشهد يوم الأربعاء 16 فبراير 2022 العديد من المواجهات القوية، خاصة مع استمرار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، بإقامة مباريات ذهاب دور الستة عشر.
البداية من دوري أبطال أوروبا بطبيعة الحال، مع استمرار جولة الذهاب في دور الستة عشر من البطولة، حيث نشهد مباراتين، أبرزهما بالطبع المواجهة التي يحل فيها ليفربول ضيفًا على إنتر الإيطالي.
كما نشهد الأربعاء أيضًا مباراة قوية في الدوري الإسباني، حيث يستضيف أتلتيكو مدريد نظيره ليفانتي، في لقاء مؤجل من الجولة 21 من المسابقة.
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جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة
وبالانتقال عربيًا، تستمر الأربعاء مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري، بإقامة ثلاث مباريات، أبرزها المواجهة بين الإسماعيلي وبيراميدز.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022 "16-2-2022"
دوري أبطال أوروبا - دور الـ16
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
إنتر - ليفربول
22:00 مصر، 23:00 السعودية
beIN Sports 1 HD Premium
سالزبورج - بايرن ميونخ
22:00 مصر، 23:00 السعودية
beIN Sports 2 HD Premium
الدوري المصري - الجولة التاسعة
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
فاركو - إنبي
15:00 مصر، 16:00 السعودية
OnTime Sports
بيراميدز - الإسماعيلي
17:30 مصر، 18:30 السعودية
OnTime Sports
فيوتشر - البنك الأهلي
20:00 مصر، 21:00 السعودية
OnTime Sports
الدوري الإسباني - مباراة مؤجلة
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
أتلتيكو مدريد - ليفانتي
20:00 مصر، 21:00 السعودية
beIN Sports 1 HD