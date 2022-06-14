جدول مباريات اليوم الأربعاء 15 يونيو 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 15 يونيو 2022 في البطولات الأوروبية والقارية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

مع نهاية موسم 2021-22 في أوروبا، وتراجع عدد مباريات كرة القدم بنهاية منافسات دوري أبطال أوروبا، وانتهاء مرحلة التوقف الدولي في شهر يونيو 2022، فقد تراجع عدد المباريات بشكل ملحوظ على مستوى العالم.

لكن على الرغم من ذلك، فإننا سنكون يوم الأربعاء 15 يونيو 2022، على موعد مع عدد من المواجهات القوية.

البداية ستكون من الدور نصف النهائي في منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، والتي تستضيفها أوزبكستان.

وبالتأكيد المباراة الأهم في نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، هي المواجهة التي ستجمع بين السعودية وأستراليا.

ومساء الأربعاء أيضًا، يعود الأهلي إلى منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز بعد فترة طويلة من الغياب عن المنافسات بسبب انشغال "المارد الأحمر" بمنافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي على ملعب السلام نظيره إيسترن كومباني في مباراة مؤجلة من الجولة 14 من منافسات موسم 2021-22 للدوري المصري.

ترتيب مجموعات تصفيات أمم إفريقيا 2023، جدول المباريات والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 15 يونيو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 15 يونيو 2022 "15-06-2022"

كأس آسيا تحت 23 عامًا - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة السعودية - أستراليا 16:00 السعودية، 15:00 مصر beIN Sports AFC HD أوزبكستان - اليابان 19:00 السعودية، 18:00 مصر beIN Sports AFC HD

الدوري المصري