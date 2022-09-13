جدول مباريات اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022 في الدوري السعودي والبطولات الأوروبية والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022 في الدوري السعودي والدوريات الأوروبية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تعود بطولة الدوري السعودي للمحترفين مرة أخرى مع انطلاق موسم 2022-2023، وتعود معه الإثارة المعتادة، إذ تنطلق مباريات الجولة الرابعة من الموسم يوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022.

وتقام مباراتان يوم الأربعاء 14 سبتمبر في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، تسعى فيها جميع الفريق إلى تحقيق الفوز من أجل انطلاقة مثالية للموسم.

البداية ستكون من مباراة يحل فيها الفتح ضيفًا على الطائي، أما المباراة الثانية فتجمع بين الشباب، الساعي إلى مواصلة انطلاقته المثالية، ونظيره العدالة.

Shahid

وعربيًا أيضًا، تتواصل منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري نجوم قطر بإقامة ثلاث مباريات، أبرزها مواجهة السد أمام الوكرة.

أما على المستوى الأوروبي، فتتواصل الأربعاء 14 سبتمبر مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا بإقامة تسع مباريات.

ومن بين أبرز مباريات الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، مواجهة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند، وريال مدريد أمام لايبزيج، ويوفنتوس ضد بنفيكا.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022 "14-09-2022"

دوري روشن السعودي - الجولة الرابعة

المباراة الموعد القناة الناقلة الطائي - الفتح 18:55 السعودية، 17:55 مصر شاهد VIP العدالة - الشباب 21:00 السعودية، 20:00 مصر شاهد VIP

دوري أبطال أوروبا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة ميلان - دينامو زغرب 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium شاختار - سلتيك 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium ريال مدريد - لايبزيج 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium ماكابي - باريس سان جيرمان 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium مانشستر سيتي - بوروسيا دورتموند 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium تشيلسي - سالزبورج 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 كوبنهاجن - إشبيلية 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2 English يوفنتوس - بنفيكا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 2 رينجرز - نابولي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 English

دوري نجوم قطر - الجولة السابعة

لمباراة الموعد القناة الناقلة الشمال - الأهلي 18:05 قطر، 17:05 مصر beIN Sports HD الوكرة - السد 20:15 قطر، 19:15 مصر beIN Sports HD قطر - الريان 20:15 قطر، 19:15 مصر AlKass

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