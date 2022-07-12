جدول مباريات اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022 والقنوات الناقلة
نعيش هذه الأيام الفترة غير المحببة لجمهور كرة القدم، وهي فترة نهاية الدوريات الأوروبية ومعظم العربية، وتوقف الساحرة المستديرة عن الدوران.
لكن، ورغم انتهاء الموسم، سنكون اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022 على موعد مع عدد من المباريات.
تتواصل اليوم مباريات الأسبوع 24 من الدوري المصري الممتاز، حيث يواجه المصري فاركو والإسماعيلي سموحة وإنبي الجونة.
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وفي مباراة ودية، يواجه نادي برشلونة نادي أولوت وذلك احتفالاً بمئوية الأخير.
جدول مباريات الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022 "13-07-2022"
الدوري المصري الممتاز
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
المصري - فاركو
18:30 مصر، 19:30 السعودية
OnTime Sports
الإسماعيلي - سموحة
18:30 مصر، 19:30 السعودية
OnTime Sports
إنبي - الجونة
21:00 مصر، 22:00 السعودية
OnTime Sports
مباريات ودية
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
برشلونة - أولوت
20:00 مصر، 21:00 السعودية
|Barca TV