جدول مباريات اليوم الأربعاء 13 أبريل 2022 والقنوات الناقلة

تستمر إثارة كرة القدم كل يوم، ونشهد يوم الأربعاء 13 أبريل 2022 العديد من المواجهات القوية، خاصة مع استمرار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتختتم الأربعاء مباريات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بإقامة مباراتين.

المباراة الأولى يحل فيها مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفًا على أتلتيكو مدريد الإسباني، وتبدو المباراة معقدة للغاية بالنظر إلى نتيجة مباراة الذهاب، التي انتصر فيها الفريق الإنجليزي بهدف دون رد.

أما المباراة الثانية، يستضيف فيها ليفربول الإنجليزي نظيره بنفيكا البرتغالي، وتبدو الأمور في متناول "الريدز" خاصة بعد الفوز الكبير الذي حققه فريق المدرب الألماني يورجن كلوب خارج ملعبه بنتيجة 3-1.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 13 أبريل 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 13 أبريل 2022 "13-04-2022"

دوري أبطال أوروبا - ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة أتلتيكو مدريد - مانشستر سيتي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium ليفربول - بنفيكا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم