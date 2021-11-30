جدول مباريات اليوم الأربعاء 1 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة

يحمل يوم الأربعاء 1 ديسمبر 2021 معه إثارة كبرى، مع استمرار منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العرب 2021، إلى جانب إقامة العديد من الدوريات الأوروبية الكبرى.

ونفتتح اليوم بمباراة مثيرة للاهتمام تجمع بين الجزائر والسودان، يليها مواجهة بين مصر ولبنان، ثم يلعب منتخب المغرب أمام منتخب فرنسا، ويختتم اليوم بمواجهة بين السعودية والأردن.

أما في الدوري الإنجليزي، تتواصل منافسات الجولة 14 من المسابقة، حيث تقام ست مباريات، أبرزها ديربي الميرسيسايد بين إيفرتون وليفربول، ومباراة أستون فيلا ومانشستر يونايتد.

كما يواجه ريال مدريد اختبارًا صعبًا في الدوري الإسباني، حين يستضيف أتلتيك بيلباو على ملعب "سانتياجو برنابيو" في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة.

ولحساب الجولة 15 من الدوري الإيطالي تقام أربع مباريات، أهمها مواجهة جنوى وميلان، وساسوولو أمام نابولي.

وتقام أيضًا مساء الأربعاء كافة مباريات الجولة 16 من الدوري الفرنسي، والتي يأتي على رأسها مواجهة باريس سان جيرمان ضد نيس، ومباراة رين وليل.

جدول مباريات كأس العرب 2021 القنوات الناقلة والمجموعات

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 1 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 1 ديسمبر 2021 "1-12-2021"

كأس العرب 2021 - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق الجزائر - السودان 13:00 السعودية وقطر، 12:00 مصر beIN Sports HD 1 محمد بركات مصر - لبنان 16:00 السعودية وقطر، 15:00 مصر beIN Sports HD 1 رؤوف خليف المغرب - فلسطين 19:00 السعودية وقطر، 18:00 مصر beIN Sports HD 1 علي محمد علي السعودية - الأردن 22:00 السعودية وقطر، 21:00 مصر beIN Sports HD 1 عامر الخوذيري





الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 14

المباراة الموعد القناة الناقلة واتفورد - تشيلسي 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports 3 HD وست هام - برايتون 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports Premium 2 HD وولفرهامبتون - بيرنلي 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports Premium 3 HD ساوثامبتون - ليستر سيتي 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 أستون فيلا - مانشستر سيتي 22:15 مصر، 23:15 السعودية beIN Sports 2 HD Premium إيفرتون - ليفربول 22:15 مصر، 23:15 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - مباراة مؤجلة من الجولة 9

المباراة الموعد القناة الناقلة ريال مدريد - أتلتيك بلباو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 15

المباراة الموعد القناة الناقلة بولونيا - روما 19:30 مصر، 20:30 السعودية Serie A - YouTube إنتر - سبيزيا 19:30 مصر، 20:30 السعودية Serie A - YouTube جنوى - ميلان 21:45 مصر، 22:45 السعودية Serie A - YouTube ساسوولو - نابولي 21:45 مصر، 22:45 السعودية Serie A - YouTube

الدوري الفرنسي - الجولة 16

المباراة الموعد القناة الناقلة ميتز - مونبلييه 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 7 ستاد بريست - سانت إتيان 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 3 أنجيه - موناكو 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 2 English تروا - لوريان 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 6 ستراسبورج - بوردو 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 2 كليرمون - لانس 22:00 مصر، 23:00 السعودية – باريس سان جيرمان - نيس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 4 رين - ليل 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 2 ليون - ستاد ريمس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 7 نانت - مارسيليا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 6

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