جدول مباريات اليوم الأحد 8 مايو 2022 والقنوات الناقلة

سيكون عشاق ومحبو كرة القدم على موعد مع الإثارة حتمًا يوم الأحد 8 مايو 2022، بعدد من المباريات الممتعة على مختلف الأصعدة.

تستمر مباريات الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي، وفيها يلعب آرسنال مع ليدز يونايتد، ونوريتش سيتي مع وست هام، وليستر سيتي مع إيفرتون، ومانشستر سيتي أمام نيوكاسل.

أما في الدوري الإسباني يلعب خيتافي مع رايو فاييكانو، وفياريال مع إشبيلية، وإسبانيول مع أوساسونا، وأتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد.

وفي الدوري الإيطالي يلعب سبيزيا مع أتالانتا، وفينيسيا مع بولونيا، وساليرنيتانا أمام كالياري، وهيلاس فيرونا أمام ميلان.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 8 مايو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 8 مايو 2022 "08-05-2022":

الدوري الإنجليزي - الجولة 36

المباراة الموعد القنوات الناقلة آرسنال - ليديز يونايتد 15:00، 16:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium ليستر سيتي - إيفرتون 15:00، 16:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium نوريتش سيتي - وست هام 15:00، 16:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium مانشستر سيتي - نيوكاسل 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 35

المباراة الموعد القنوات الناقلة خيتافي - رايو فاييكانو 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 1 فياريال - إشبيلية 16:15 مصر، 17:15 السعودية beIN Sports HD 1 إسبانيول - أوساسونا 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 أتلتيكو مدريد - ريال مدريد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي- الجولة 36