جدول مباريات اليوم الأحد 5 يونيو 2022 والقنوات الناقلة
رغم نهاية الموسم في الدوريات الأوروبية خاصةً الخمس الكبرى، نشهد هذه الأيام مبارياتٍ مثيرة في التصفيات القارية وبطولات المنتخبات في التوقف الدولي في يونيو 2022.
تقام اليوم مباراة نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022 الأخيرة، والتي ستجمع بين أوكرانيا وويلز في ستاد كارديف سيتي.
كما سنكون على موعد مع عدد من مباريات دوري الأمم الأوروبية في الجولة الثانية من دور المجموعات، أهما التشيك ضد إسبانيا والبرتغال ضد سويسرا.
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وفي تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، سيواجه منتخب تونس بوتسوانا وغانا إفريقيا الوسطى ومالاوي إثيوبيا، كذلك يستضيف منتخب مصر غينيا ومدغشقر أنجولا.
وستخوض عدد من المنتخبات مبارياتٍ ودية اليوم، حيث يواجه منتخب السعودية منتخب كولومبيا، والأرجنتين إستونيا والولايات المتحدة أوروجواي.
ترتيب مجموعات تصفيات أمم إفريقيا 2023، جدول المباريات والقنوات الناقلة
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 5 يونيو 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الأحد 5 يونيو 2022 "05-06-2022"
الملحق الأوروبي لكأس العالم 2022
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
ويلز - أوكرانيا
18:00 مصر، 19:00 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
دوري الأمم الأوروبية
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
سان مارينو - مالطا
15:00 مصر، 16:00 السعودية
غير مذاعة عربيًا
جبل طارق - مقدونيا الشمالية
18:00 مصر، 19:00 السعودية
غير مذاعة عربيًا
قبرص - أيرلندا الشمالية
18:00 مصر، 19:00 السعودية
غير مذاعة عربيًا
كوسوفو - اليونان
20:45 مصر، 21:45 السعودية
غير مذاعة عربيًا
التشيك - إسبانيا
20:45 مصر، 21:45 السعودية
غير مذاعة عربيًا
البرتغال - سويسرا
20:45 مصر، 21:45 السعودية
غير مذاعة عربيًا
بلغاريا - جورجيا
20:45 مصر، 21:45 السعودية
غير مذاعة عربيًا
صربيا - سلوفينيا
20:45 مصر، 21:45 السعودية
غير مذاعة عربيًا
السويد - النرويج
20:45 مصر، 21:45 السعودية
غير مذاعة عربيًا
تصفيات أمم إفريقيا 2023
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
بوتسوانا - تونس
15:00 مصر، 16:00 السعودية
beIN Sports HD 3
إفريقيا الوسطى - غانا
15:00 مصر، 16:00 السعودية
beIN Sports HD 4
مالاوي - إثيوبيا
15:00 مصر، 16:00 السعودية
beIN Sports
مدغشقر - أنجولا
15:00 مصر، 16:00 السعودية
beIN Sports
مصر - غينيا
21:00 مصر، 22:00 السعودية
beIN Sports HD 3
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
بيرو - نيوزيلندا
17:30 مصر، 18:30 السعودية
غير مذاعة عربيًا
السعودية - كولومبيا
19:00 مصر، 20:00 السعودية
SSC
الأرجنتين - إستونيا
20:00 مصر، 21:00 السعودية
غير مذاعة عربيًا
الولايات المتحدة - أوروجواي
23:00 مصر، 00:00 السعودية
غير مذاعة عربيًا