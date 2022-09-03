جدول مباريات اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022 في الدوري السعودي والدوريات الأوروبية والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022 في الدوري السعودي والدوريات الأوروبية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تنطلق اليوم جولة جديدة من الدوري السعودي في موسم الجديد 2022-2021، وذلك بعد انتهاء الجولة الثانية أمس السبت.

سنكون على موعد اليوم مع مباراة واحدة في افتتاحية الأسبوع الثالث، حيث يحل نادي الهلال ضيفًا على نادي الفتح في ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلزي الرياضية.

Shahid

وعلى الصعيد الأوروبي، سنكون على موعد مع مجموعة من المباريات القوية في الدوريات الخمس الكبرى.

البداية في الدوري الإنجليزي، حيث يواجه اليوم برايتون ليستر سيتي ومانشستر يونايتد آرسنال.

وفي الدوري الإسباني، يستضيف أوساسونا رايو فاييكانو وأتلتيك بيلباو إسبانيول وفياريال إلتشي وفالنسيا خيتافي.

كما سنتابع 4 مباريات في الدوري الإيطالي، هي كريمونيزي ضد ساسوولو وسبيزيا ضد بولونيا وهيلاس فيرونا ضد سامبدوريا وأودينيز ضد روما.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022 "04-09-2022"

دوري روشن السعودي - الجولة الثانية

المباراة الموعد القناة الناقلة الفتح - الهلال 18:35 السعودية، 17:35 مصر شاهد VIP

الدوري الإنجليزي - الجولة السادسة

المباراة الموعد القناة الناقلة برايتون - ليستر سيتي 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium مانشستر يونايتد - آرسنال 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة الرابعة

المباراة الموعد القناة الناقلة أوساسونا - رايو فاييكانو 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports 1 HD أتلتيك بيلباو - إسبانيول 16:15 مصر، 17:15 السعودية beIN Sports 1 HD فياريال - إلتشي 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 1 HD فالنسيا - خيتافي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD

الدوري الإيطالي - الجولة الخامسة

المباراة الموعد القناة الناقلة كريمونيزي - ساسوولو 12:30 مصر، 13:30 السعودية Starz Play App سبيزيا - بولونيا 15:00 مصر، 16:00 السعودية Starz Play App هيلاس فيرونا - سامبدوريا 18:00 مصر، 19:00 السعودية Starz Play App أودينيزي - روما 20:45 مصر، 21:45 السعودية Starz Play App

الدوري الألماني - الجولة الخامسة

المباراة الموعد القناة الناقلة أوجسبورج - هيرتا برلين 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 4 بوروسيا مونشنجلادباخ - ماينز 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الفرنسي - الجولة السادس المباراة الموعد القناة الناقلة مونبلييه - ليل 13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN Sports HD 2 ستاد ريمس - لانس 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 2 كليرمون فوت - تولوز 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 6 ستاد بريست - ستراسبورج 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 7 أجاكسيو - لوريان 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 تروا - رين 17:05 مصر، 18:05 السعودية beIN Sports HD 2 نيس - موناكو 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 2 اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم