جدول مباريات اليوم الأحد 31 يوليو 2022 والقنوات الناقلة

نقترب في الوقت الحالي من عودة الدوريات في أوروبا وجميع أنحاء العالم، وتزداد المباريات المنتظرة لجمهور كرة القدم.
سنكون اليوم الأحد على موعد مع مباراة السوبر الفرنسي، والتي ستجمع بين باريس سان جيرمان ونانت.
وتقام عدد من المباريات الودية للأندية، أبرزها برشلونة ضد نيويورك ريد بولز الأمريكي، وليفربول ضد ستراسبورج ومانشستر يونايتد ضد رايو فاييكانو ومارسيليا ضد ميلان، وأخيرًا سيلتقي ريال مدرد مع يوفنتوس.
وفي الدوري المصري الممتاز، يواجه غزل المحلة سموحة وسيراميكا كليوباترا إيسترن كومباني وطلائع الجيش الاتحاد السكندري.
جدول مباريات الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 31 يوليو 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الأحد 31 يوليو 2022 "31-07-2022"
كأس السوبر الفرنسي
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
باريس سان جيرمان - نانت
20:00 مصر، 21:00 السعودية
|beIN Sports HD 2
الدوري المصري الممتاز
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
غزل المحلة - سموحة
18:30 مصر، 19:30 السعودية
ON TIME Sport
سيراميكا كليوباترا - إيسترن كومباني
18:30 مصر، 19:30 السعودية
ON TIME Sport
طلائع الجيش - الاتحاد السكندري
21:00 مصر، 22:00 السعودية
ON TIME Sport
مباريات ودية
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
نيويورك ريد بولز - برشلونة
01:00 مصر، 02:00 السعودية
|Barca TV
ريال مدريد - يوفنتوس
04:00 مصر، 05:00 السعودية
|Alrabiaa Sport
مانشستر يونايتد - رايو فاييكانو
17:00 مصر، 18:00 السعودية
غير مذاعة عربيًا
مارسيليا - ميلان
18:00 مصر، 19:00 السعودية
غير مذاعة عربيًا
ليفربول - ستراسبورج
20:30 مصر، 21:30 السعودية
|Sharjah Sport HD
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