جدول مباريات اليوم الأحد 3 أبريل 2022 والقنوات الناقلة

سيكون عشاق ومحبو كرة القدم على موعد مع الإثارة حتمًا يوم الأحد 30 أبريل 2022، بعدد من المباريات الممتعة على مختلف الأصعدة.

تستمر مباريات الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي، وفيها يلعب وست هام مع إيفرتون، وتوتنهام مع نيوكاسل.

أما في الدوري الإسباني سيلعب أتلتيكك بيلباو مع إلتشي، وريال بيتيس مع أوساسونا، وغرناطة أمام رايو فاييكانو، وفالنسيا مع قادش، وبرشلونة أمام إشبيلية.

وفي الدوري الإيطالي يلعب فيورنتينا مع إمبولي، وأتالانتا أمام نابولي، وأودينيزي مع كالياري، وسامبدوريا مع روما، وفي المساء قمة الجولة بين يوفنتوس وإنتر.

وعربيا يلعب الهلال أمام الشباب في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 3 أبريل 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 3 أبريل 2022 "3-04-2022":

الدوري الإنجليزي - الجولة 31

المباراة الموعد القنوات الناقلة وست هام - إيفرتون 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium توتنهام - نيوكاسل 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

كأس خادم الحرمين الشريفين - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة الهلال - الشباب 22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC

الدوري الإسباني - الجولة 30

المباراة الموعد القنوات الناقلة أتلتيك بيلباو - إلتشي 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 1 ريال بيتيس - أوساسونا 16:15 مصر، 17:15 السعودية beIN Sports HD 1 غرناطة - ريال فاييكانو 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 فالنسيا - قادش 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 برشلونة - إشبيلية 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 31

المباراة الموعد القنوات الناقلة فيورنتينا - إمبولي 12:30 مصر، 13:30 السعودية يوتيوب أتالانتا - نابولي 15:00 مصر، 16:00 السعودية يوتيوب أودينيزي - كالياري 15:00 مصر، 16:00 السعودية يوتيوب سامبدوريا - روما 18:00 مصر، 19:00 السعودية يوتيوب يوفنتوس - إنتر 20:45 مصر، 21:45 السعودية يوتيوب

الدوري الألماني- الجولة 28

المباراة الموعد أوجسبورج - فولفسبورج 15:30 مصر، 16:30 السعودية بوروسيا مونشنجلادباخ - ماينز 17:30 مصر، 18:30 السعودية

دوري أبطال إفريقيا - دور المجموعات