جدول مباريات اليوم الأحد 28 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 28 أغسطس 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تستمر اليوم المباريات المثيرة في الدوريات الأوروبية، والتي بدأت جولاتها أمس السبت.

في الدوري الإنجليزي الممتاز، يلتقي نادي أستون فيلا وست هام، ويستضيف ولفرهامبتون نيوكاسل ونونتنجهام فورست توتنهام.

تتواصل اليوم مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، ويواجه خيتافي فياريال وبرشلونة بلد الوليد وإسبانيول ريال مدريد.

وفي الأسبوع الثالث من الدوري الإيطالي، يستضيف هيلاس فيرونا أتالانتا وساليرنيتانا سامبدوريا وفيورنتينا نابولي وليتشي إيمبولي.

وعلى صعيد الدوري الألماني، يواجه كولن شتوتجارت وفيردر بريمن آينتراخت فرانكفورت، فيما يلتقي باريس سان جيرمان موناكو في أبرز مباريات الدوري الفرنسي اليوم.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 28 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 28 أغسطس 2022 "28-08-2022"

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة الأولى

المباراة الموعد القناة الناقلة أستون فيلا - وست هام 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium وولفرهامبتون - نيوكاسل 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium نوتنجهام فورست - توتنهام 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القناة الناقلة خيتافي - فياريال 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports HD 1 برشلونة - بلد الوليد 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium إسبانيول - ريال مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الفرنسي - الجولة الرابعة

المباراة الموعد القناة الناقلة نانت - تولوز 13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN Sports HD 2 لوريان - كليرمون فوت 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 4 نيس - مارسيليا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 2 بريست - مونبلييه 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 تروا - أنجيه 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 6 ريمس - ليون 17:05 مصر، 18:05 السعودية beIN Sports HD 2 باريس سان جيرمان - موناكو 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإيطالي - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القناة الناقلة هيلاس فيرونا - أتالانتا 18:30 مصر، 19:30 السعودية AD SPORTS Premium 2 ساليرنيتانا - سامبدوريا 18:30 مصر، 19:30 السعودية AD SPORTS Premium 1 فيورنتينا - نابولي 20:45 مصر، 21:45 السعودية AD SPORTS Premium 1 ليتشي - إيمبولي 20:45 مصر، 21:45 السعودية AD SPORTS Premium 2

الدوري الألماني - الجولة الرابعة