جدول مباريات اليوم الأحد 27 فبراير 2022 والقنوات الناقلة

سيكون عشاق ومحبو كرة القدم على موعد مع الإثارة حتمًا يوم الأحد 27 فبراير 2022، بعدد من المباريات الممتعة على مختلف الأصعدة.

وتستمر مباريات الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي، وفيها يلعب وست هام مع وولفرهامبتون.

ويستضيف ملعب ويمبلي نهائي كأس رابطة الدوري الإنجليزي، بين تشيلسي وليفربول.

أما في الدوري الإسباني سيلعب فياريال مع إسبانيول، وإشبيلية مع ريال بيتيس، وريال سوسييداد وأوساسونا، وفي المساء قمة بين برشلونة وأتلتيك بيلباو.

وفي الدوري الإيطالي يلعب تورينو مع كالياري، وهيلاس فيرونا وفينيسيا، وسبيزيا وروما، وفي ختام مباريات اليوم قمة كبيرة بين لاتسيو ونابولي.

خسر الرهان مع صلاح .. هل أصبح ماني لاعب overrated؟

وفي الدوري الألماني يلعب بوخوم ولايبزيج، وأجسبورج وبوروسيا دورتموند.

وعربيًا تستمر مباريات الجولة الـ 22 من الدوري السعودي، وفيها يلعب الباطن والفيصلي، والطائي والتعاون، والفتح مع الاتفاق، والفيحاء مع الشباب.

وتقام مباراة سموحة وغزل المحلة في الجولة الـ 11 من الدوري المصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 27 فبراير 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 27فبراير 2022 "27-02-2022":

الدوري الإنجليزي - الجولة 26

المباراة الموعد القنوات الناقلة وست هام - وولفرهامبتون 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

كأس رابطة الدوري الإنجليزي - النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة تشيلسي - ليفربول 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 26

المباراة الموعد القنوات الناقلة فياريال - إسبانيول 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1 إشبيلية - ريال بيتيس 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 1 ريال سوسييداد - أوساسونا 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 برشلونة - أتلتيك بيلباو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 27

المباراة الموعد القنوات الناقلة تورينو - كالياري 13:30 مصر، 14:30 السعودية يوتيوب هيلاس فيرونا - فينيسيا 16:00 مصر، 17:00 السعودية يوتيوب سبيزيا - روما 19:00 مصر، 20:00 السعودية يوتيوب لاتسيو - نابولي 21:45 مصر، 22:45 السعودية يوتيوب

الدوري الألماني- الجولة 23

المباراة الموعد بوخوم - لايبزيك 16:30 مصر، 17:30 السعودية أوجسبورج - بوروسيا دورتموند 18:30 مصر، 19:30 السعودية

الدوري السعودي - الجولة 22

المباراة الموعد القنوات الناقلة الباطن - الفيصلي 15:50 السعودية، 14:50 مصر SSC الطائي - التعاون 16:10 السعودية، 15:10 مصر SSC الفتح - الاتفاق 18:15 السعودية، 17:15 مصر SSC الفيحاء - الشباب 20:40 السعودية، 19:40 مصر SSC

الدوري المصري - الجولة 11