جدول مباريات اليوم الأحد 26 يونيو 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 26 يونيو 2022 في البطولات العربية والقارية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

مع نهاية موسم 2021-22 في أوروبا، وتراجع عدد مباريات كرة القدم بنهاية منافسات دوري أبطال أوروبا، وانتهاء مرحلة التوقف الدولي في شهر يونيو 2022، فقد تراجع عدد المباريات بشكل ملحوظ على مستوى العالم.

لكن على الرغم من ذلك، فإننا سنكون يوم الأحد 26 يونيو 2022، على موعد مع عدد من المواجهات القوية.

وتقام مساء الأربعاء المباراة الافتتاحية لمباريات الجولة الـ 23 من الدوري المصري، والتي ستجمع بين مصر المقاصة والمصري.

بينما سيلعب الأهلي أمام بيراميدز في قمة من قمم الكرة المصرية، ضمن مباريات ربع نهائي كأس مصر نسخة موسم 2021-22.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 26 يونيو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 26 يونيو 2022 "26-06-2022"

الدوري المصري

المباراة الموعد القناة الناقلة مصر المقاصة - المصري 19:00 مصر، 20:00 السعودية On Time Sports

كأس مصر - ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - بيراميدز 21:30 مصر، 22:30 السعودية On Time Sports

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