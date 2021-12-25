جدول مباريات اليوم الأحد 26 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة

يشهد يوم الأحد 26 ديسمبر، العديد من المباريات العربية القوية المثيرة، بجانب مباريات البوكسينج داي في الدوري الإنجليزي.

تأجلت العديد من مباريات البريميرليج بسبب جائحة كورونا أبرزها لقاء ليفربول ضد ليدز يونايتد، ولكن هناك مواجهات هامة مثل مباراة مانشستر سيتي وليستر وكذلك تشيلسي وأستون فيلا.

أما في الدوري السعودي، تستمر منافسات الجولة الرابعة عشر بمباراة الطائي ضد الفيصلي ثم النصر والحزم، وتليها مواجهة الاتحاد والاتفاق.

وفي الدوري المصري، يلعب الأهلي المباراة المؤجلة من الأسبوع السابع أمام فيوتشر,

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد 26 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم 26 ديسمبر"26-12-2021" والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي - الجولة 19

المباراة الموعد القنوات الناقلة مانشستر سيتي - ليستر سيتي 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium توتنهام - كريستال بالاس 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium نوريتش - آرسنال 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium تشيلسي - أستون فيلا 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري السعودي - الجولة 14

المباراة الموعد القنوات الناقلة الطائي - الفيصلي 15:50 السعودية، 14:50 مصر SSC5 النصر - الحزم 17:50 السعودية، 16:50 مصر SSC1 الاتحاد - الاتفاق 18:45 السعودية، 18:55 مصر SSC5

الدوري المصري- الجولة 7

المباراة الموعد القنوات الناقلة فيوتشر - الأهلي 20:00 مصر، 21:00 السعودية OnTime Sports 1

طالع جدول مباريات اليوم بالكامل