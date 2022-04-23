جدول مباريات اليوم الأحد 24 أبريل 2022 والقنوات الناقلة
سيكون عشاق ومحبو كرة القدم على موعد مع الإثارة حتمًا يوم الأحد 24 أبريل 2022، بعدد من المباريات الممتعة على مختلف الأصعدة.
تستمر مباريات الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي، وفيها يلعب تشيلسي مع وست هام، وبيرنلي أمام وولفرهامبتون، وبرايتون مع ساوثامبتون، وختام مباريات الجولة ديربي الميرساسيد بين ليفربول وإيفرتون.
أما في الدوري الإسباني يلعب برشلونة أمام رايو فاييكانو في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ 21.
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وفي الدوري الإيطالي يلعب ساليرنيتانا أمام فيورنتينا، وبولونيا أمام أودينيزي، وإمبولي مع نابولي، وجنوى مع كالياري، وفي المساء قمة بين لاتسيو وميلان.
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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 24 أبريل 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الأحد 24 أبريل 2022 "24-04-2022":
الدوري الإنجليزي - الجولة 34
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
تشيلسي - وست هام
15:00، 16:00 السعودية
beIN Sports 1 HD Premium
بيرنلي - وولفرهامبتون
15:00، 16:00 السعودية
beIN Sports 2 HD Premium
برايتون - ساوثامبتون
15:00، 16:00 السعودية
beIN Sports 3 HD Premium
ليفربول - إيفرتون
17:30 مصر، 18:30 السعودية
beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإسباني - الجولة 21
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
برشلونة - رايو فاييكانو
21:00 مصر، 22:00 السعودية
beIN Sports HD 1
الدوري الإيطالي- الجولة 34
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
ساليرنيتانا - فيورنتينا
12:30 مصر، 13:30 السعودية
Lega Serie A YouTube
بولونيا - أودينيزي
15:00، 16:00 السعودية
Lega Serie A YouTube
إمبولي - نابولي
15:00، 16:00 السعودية
Lega Serie A YouTube
جنوى - كالياري
18:00 مصر، 19:00 السعودية
Lega Serie A YouTube
لاتسيو - ميلان
20:45 مصر، 21:45 السعودية
Lega Serie A YouTube