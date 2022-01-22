جدول مباريات اليوم الأحد 23 يناير 2022 والقنوات الناقلة

سيكون عشاق ومحبو كرة القدم على موعد مع الإثارة حتمًا يوم الأحد 23 يناير 2022، بعدد من المباريات الممتعة على مختلف الأصعدة.

فتبدأ منافسات ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 بالأراضي الكاميرونية، إذ يلعب منتخب بوركينا فاسو مع الجابون، ومنتخب تونس مع نيجيريا.

أما في كرة قدم الأندية، تُستأنف الجولة 23 من الدوري الإنجليزي وسيلعب كريستال بالاس مع ليفربول، وليستر سيتي مع برايتون، وآرسنال مع بيرنلي، وقمة الجولة بين تشيلسي وتوتنهام.

وفي الدوري الإسباني يلعب غرناطة مع أوساسونا، وريال مدريد مع إلتشي، وريال سوسييداد مع خيتافي وألافيس مع برشلونة.

وفي إيطاليا يلعب كالياري مع فيورنتينا، وتورينو مع ساسوولو، ونابولي مع ساليرنيتانا، وسبيزيا مع سامبدوريا، وإمبولي مع روما، وفي المساء القمة بين ميلان ويوفنتوس.

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وفي الدوري الألماني يلعب لايبزيج مع فولفسبورج، وبايرن ميونخ مع هيرتا برلين.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 23 يناير 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 23 يناير 2022 "23-01-2022":

كأس الأمم الإفريقية - ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة بوركينا فاسو - الجابون 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports Max 1 تونس - نيجيريا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports Max 1

الدوري الإنجليزي- الجولة 23

المباراة الموعد القنوات الناقلة كريستال بالاس - ليفربول 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium ليستر سيتي - برايتون 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium آرسنال - بيرنلي 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium تشيلسي - توتنهام 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 22

المباراة الموعد القنوات الناقلة غرناطة - أوساسونا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1 ريال مدريد - إلتشي 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 1 ريال سوسييداد - خيتافي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 رايو فاييكانو - أتلتيك بيلباو 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 ألافيس - برشلونة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 22

المباراة الموعد القنوات الناقلة كالياري - فيورنتينا 13:30 مصر، 14:30 السعودية - تورينو - ساسوولو 16:00 مصر، 17:00 السعودية - نابولي - ساليرنيتانا 16:00 مصر، 17:00 السعودية يوتيوب سبيزيا - سامبدوريا 16:00 مصر، 17:00 السعودية - إمبولي - روما 19:00 مصر، 20:00 السعودية يوتيوب أتالانتا - إنتر 21:45 مصر، 22:45 السعودية يوتيوب

الدوري الألماني- الجولة 20