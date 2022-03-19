جدول مباريات اليوم الأحد 20 مارس 2022 والقنوات الناقلة

سيكون عشاق ومحبو كرة القدم على موعد مع الإثارة حتمًا يوم الأحد 20 مارس 2022، بعدد من المباريات الممتعة على مختلف الأصعدة، وتحديدًا في ملعب سانتياجو برنابيو لمتابعة كلاسيكو الكرة الإسبانية بين ريال مدريد وبرشلونة.

تستمر مباريات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي، وفيها يلعب ليستر سيتي مع برينتفورد، وتوتنهام مع وست هام يونايتد.

وفي ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يلعب كريستال بالاس مع إيفرتون، وساوثامبتون أمام مانشستر سيتي، ويحل ليفربول ضيفًا على نوتينجهام.

أما في الدوري الإسباني سيلعب إسبانيول مع ريال مايوركا، وسيلتا فيجو مع ريال بيتيس، وقادش أمام فياريال، وإشبيلية مع ريال سوسييداد، ثم الكلاسيكو في نهاية مباريات الجولة الـ 29 من المسابقة.

وفي الدوري الإيطالي يلعب فينيسيا مع سامبدوريا، وإمبولي مع هيلاس فيرونا، ويوفنتوس أمام ساليرنيتانا، وروما مع لاتسيو، ثم يواجه أتالانتا نظيره بولونيا.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 20 مارس 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 20 مارس 2022 "20-03-2022":

الدوري الإنجليزي - الجولة 30

المباراة الموعد القنوات الناقلة ليستر سيتي - برينتفورد 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium توتنهام - وست هام 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

كأس الاتحاد الإنجليزي - ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة كريستال بالاس - إيفرتون 14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN Sports 3 HD Premium ساوثامبتون - مانشستر سيتي 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium نوتينجهام - ليفربول 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 29

المباراة الموعد القنوات الناقلة إسبانيول - ريال مايوركا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1 سيلتا فيجو - ريال بيتيس 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 1 قادش - فياريال 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports 3 HD Premium إشبيلية - ريال سوسييداد 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 ريال مدريد - برشلونة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 30

المباراة الموعد القنوات الناقلة فينيسيا - سامبدوريا 13:30 مصر، 14:30 السعودية يوتيوب إمبولي - هيلاس فيرونا 16:00 مصر، 17:00 السعودية يوتيوب يوفنتوس - ساليرنيتانا 16:00 مصر، 17:00 السعودية يوتيوب روما - لاتسيو 19:00 مصر، 20:00 السعودية يوتيوب بولونيا - أتالانتا 21:45 مصر، 22:45 السعودية يوتيوب

الدوري الألماني- الجولة 26

المباراة الموعد لايبزيج - آينتراخت فرانكفورت 16:30 مصر، 18:30 السعودية فولفسبورج - باير ليفركوزن 18:30 مصر، 19:30 السعودية كولن - بوروسيا دورتموند 20:30 مصر، 21:30 السعودية

الدوري الفرنسي- الجولة 29