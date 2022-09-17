جدول مباريات اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تستمر اليوم المباريات المثيرة في الدوريات الأوروبية الكبرى، وذلك مع انطلاق معظم الجولات أمس السبت.

البداية من الدوري الإنجليزي، حيث يواجه آرسنال برينتفورد وإيفرتون وست هام، فيما تأجلت مباراتين لجنازة الملكة إليزابيث.

وفي الدوري الإسباني، يلتقي أوساسونا خيتافي وفياريال إشبيلية وريال سوسييداد إسبانيول وريال بيتيس جيرونا، وذلك قبل ديربي مدريد في المساء بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

الإثارة ستكون حاضرة في الدوري الإيطالي، حيث تقام مجموعة من المباريات أبرزها ميلان ضد نابولي وروما ضد أتالانتا، كما يواجه يوفنتوس مونزا وإنتر أودينيزي ولاتسيو كريمونيزي.

كما سنكون على موعد اليوم مع قمة في الدوري الفرنسي بين ليون وباريس سان جيرمان، كما يلتقي ريمس موناكو ورين مارسيليا ونانت لانس.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022 "18-09-2022"

الدوري الإنجليزي - الجولة الثامنة

المباراة الموعد القناة الناقلة برينتفورد - آرسنال 13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium إيفرتون - وست هام 15:15 مصر، 16:15 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني- الجولة السادسة

المباراة الموعد القناة الناقلة أوساونا - خيتافي 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 4 فياريال - إشبيلية 16:15 مصر، 17:15 السعودية beIN Sports HD 1 ريال سوسييداد - إسبانيول 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 ريال بيتيس - جيرونا 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 4 أتلتيكو مدريد - ريال مدريد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي - الجولة السابعة

المباراة الموعد القناة الناقلة أودينيزي - إنتر 12:30 مصر، 13:30 السعودية AD SPORTS Premium 1 مونزا - يوفنتوس 15:00 مصر، 16:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 فيورنتينا - هيلاس فيرونا 15:00 مصر، 16:00 السعودية Starz Play App كريمونيزي - لاتسيو 15:00 مصر، 16:00 السعودية AD SPORTS Premium 2 روما - أتالانتا 18:00 مصر، 19:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 ميلان - نابولي 20:45 مصر، 21:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني - الجولة السابعة

المباراة الموعد القناة الناقلة أونيون برلين - فولفسبورج 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 3 بوخوم - كولن 17:30 مصر، 18:30 السعودية غير مذاعة هوفنهايم - فرايبورج 19:30 مصر، 20:30 السعودية غير مذاعة

الدوري الفرنسي - الجولة الثامنة