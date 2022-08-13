جدول مباريات اليوم الأحد 14 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد 14 أغسطس 2022 في الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والفرنسي وأهم البطولات في العالم والقنوات الناقلة

تستمر المتعة مع بداية موسم 2022-23، إذ يشهدر يوم الأحد استكمال مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، والجولة الأولى من الدوري الإسباني والإيطالي ، وكذلك العديد من البطولات الأوروبية.

في الدوري الإنجليزي يلعب نوتينجهام مع وست هام، بينما تكون قمة اليوم بين تشيلسي وتوتنهام على ملعب ستامفورد بريدج.

وتستمر مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني، وفيها يلعب قادش مع ريال سوسييداد، وفالنسيا مع جيرونا، وريال مدريد أمام ألميريا.

كذلك تستمر مباريات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي، وفيها يلعب سبيزيا مع إمبولي، وساليرنيتانا أمام روما

أما في العالم العربي، يلعب الأهلي أمام مصر المقاصة في دور الـ 16 من كأس مصر.

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وفي هذا التقرير، نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد 14 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم 14 أغسطس"14-8-2022" والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي - الجولة 2

المباراة الموعد القنوات الناقلة نوتينجهام - وست هام 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium تشيلسي - توتنهام 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 1

المباراة الموعد القنوات الناقلة قادش - ريال سوسييداد 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports HD 1 فالنسيا - جيرونا 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 ألميريا - ريال مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 1

المباراة الموعد القنوات الناقلة لاتسيو - بولونيا 18:30 مصر، 19:30 السعودية Starz Play App فيورنتينا - كريمونيزي 18:30 مصر، 19:30 السعودية Starz Play App سبيزيا - إمبولي 20:45 مصر، 21:45 السعودية Starz Play App ساليرنيتانا - روما 20:45 مصر، 21:45 السعودية Starz Play App

الدوري الألماني - الجولة 2

المباراة الموعد ماينز - أونيون برلين 15:30 مصر، 16:30 السعودية بايرن ميونخ - فولفسبورج 17:30 مصر، 18:30 السعودية

كأس مصر - دور الـ 16