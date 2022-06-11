جدول مباريات اليوم الأحد 12 يونيو 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 12 يونيو 2022 في البطولات الأوروبية والقارية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

مع نهاية موسم 2021-2022، انطلق التوقف الدولي في يونيو 2022 الذي يشهد عددًا من المباريات الدولية المثيرة، والتي لا تقل كثيرًا عن مباريات الأندية خلال الموسم.

سنكون اليوم الأحد 12 يونيو 2022 على موعد مع مباريات قوية في دوري الأمم الأوروبية 2022-2023، والبداية بلقاء آيرلندا الشمالية ضد قبرص، والذي يليه 3 مبارياتٍ في نفس الموعد أبرزها النرويج ضد السويد.

قمة مباريات اليوم ستجمع بين سويسرا والبرتغال، وفي نفس التوقيت سيواجه منتخب إسبانيا جمهورية التشيك، وذلك في الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

ورغم التوقف الدولي، سنكون على موعد اليوم مع مباراتين في كأس مصر 2021-2022، حيث يواجه النادي الأهلي المصري بالسلوم، كما يلتقي نادي المنصورة مع المصري البورسعيدي.

دوري الأمم الأوروبية 2022، جدول المباريات وترتيب المجموعات

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 12 يونيو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 12 يونيو 2022 "12-06-2022"

دوري الأمم الأوروبية

المباراة الموعد القناة الناقلة آيرلندا الشمالية - قبرص 15:00 مصر، 16:00 السعودية غير مذاعة عربيًا جورجيا - بلغاريا 18:00 مصر، 19:00 السعودية غير مذاعة عربيًا مقدونيا الشمالية - جبل طارق 18:00 مصر، 19:00 السعودية غير مذاعة عربيًا النرويج - السويد 18:00 مصر، 19:00 السعودية غير مذاعة عربيًا إسبانيا - التشيك 20:45 مصر، 21:45 السعودية غير مذاعة عربيًا سويسرا - البرتغال 20:45 مصر، 21:45 السعودية غير مذاعة عربيًا اليونان - كوسوفو 20:45 مصر، 21:45 السعودية غير مذاعة عربيًا مالطا - سان مارينو 20:45 مصر، 21:45 السعودية غير مذاعة عربيًا سلوفينيا - صربيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية غير مذاعة عربيًا