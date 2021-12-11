جدول مباريات اليوم الأحد 12 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة

مباريات قوية ينتظرها عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم اليوم الأحد 12 ديسمبر 2021، حيث تشتعل المنافسة في الدوريات الأوروبية الكبرى.

في الدوري الإنجليزي سيلعب بيرنلي مع وست هام، وليستر سيتي مع نيوكاسل يونايتد، بينما يواجه كريستال بالاس نظيره إيفرتون.

الدوري الإسباني سيكون حاضرًا بمباريات قوية للغاية، إذ يلعب فياريال مع رايو فاييكانو، وأوساسونا يستضيف برشلونة، ويلعب ريال بيتيس أمام ريال سوسييداد، وفي المساء الديربي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

وسيكون الدوري الإيطالي مليئًا بالمباريات القوية، عندما يلعب هيلاس فيرونا مع أتالانتا ونابولي مع إمبولي، وساسوولو مع لاتسيو، وإنتر أمام كالياري.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد 12 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم 12 ديسمبر"12-12-2021" والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة بيرنلي - وست هام 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 3 ليستر سيتي - نيوكاسل يونايتد 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 2 كريستال بالاس - إيفرتون 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1

الدوري الإسباني - الجولة 17

المباراة الموعد القنوات الناقلة فياريال - رايو فاييكانو 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 أوساسونا - برشلونة 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN SPORTS HD 3 ريال بيتيس - ريال سوسييداد 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 3 ريال مدريد - أتلتيكو مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 17

المباراة الموعد القنوات الناقلة تورينو - بولونيا 13:30 مصر، 14:30 السعودية - هيلاس فيرونا - أتالانتا 16:00 مصر، 17:00 السعودية - نابولي - إمبولي 19:00 مصر، 20:00 السعودية Lega Serie A YouTube ساسوولو - لاتسيو 19:00 مصر، 20:00 السعودية - إنتر - كالياري 21:45 مصر، 22:45 السعودية Lega Serie A YouTube

الدوري الألماني - الجولة 15

المباراة الموعد جرويتر فورت - أونيون برلين 16:30 مصر، 17:30 السعودية آينتراخت فرانكفورت - باير ليفركوزن 18:30 مصر، 19:30 السعودية

الدوري الفرنسي - الجولة 18