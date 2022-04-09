جدول مباريات اليوم الأحد 10 أبريل 2022 والقنوات الناقلة

سيكون عشاق ومحبو كرة القدم على موعد مع الإثارة حتمًا يوم الأحد 10 أبريل 2022، بعدد من المباريات الممتعة على مختلف الأصعدة.

تستمر مباريات الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي، وفيها يلعب نوريتش سيتي مع بيرنلي، وليستر سيتي مع كريستال بالاس، وبرينتفورد أمام وست هام، ويستقبل استاد الاتحاد قمة الجولة بين مانشستر سيتي وليفربول.

أما في الدوري الإسباني سيلعب أوساسونا مع ألافيس، وإسبانيول مع سيلتا فيجو، وإلتشي مع ريال سوسييداد، ويحل برشلونة ضيفًا على ليفانتي.

وفي الدوري الإيطالي جنوى مع لاتسيو، ونابولي أمام فيورنتينا، وساسوولو مع أتالانتا، وفينيزيا مع أودينيزي، وروما أمام ساليرنيتانا، وميلان يحل ضيفًا على تورينو.

وتنطلق مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، وفيها يلعب شباب الأهلي مع فولاد، وسابهان مع الدحيل، والغرافة مع آهال، والتعاون يواجه باختاكور.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 10 أبريل 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 10 أبريل 2022 "10-04-2022":

الدوري الإنجليزي - الجولة 32

المباراة الموعد القنوات الناقلة نوريتش سيتي - بيرتلي 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium ليستر سيتي - كريستال بالاس 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium برينتفورد - وست هام 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium مانشستر سيتي - ليفربول 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 31

المباراة الموعد القنوات الناقلة أوساسونا - ألافيس 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 1 إسبانيول - سيلتا فيجو 16:15 مصر، 17:15 السعودية beIN Sports HD 1 إلتشي - ريال سوسييداد 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 ليفانتي - برشلونة 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 32

المباراة الموعد القنوات الناقلة جنوى - لاتسيو 12:30 مصر، 13:30 السعودية يوتيوب نابولي - فيورنتينا 15:00 مصر، 16:00 السعودية يوتيوب ساسوولو - أتالانتا 15:00 مصر، 16:00 السعودية يوتيوب فينيسيا - أودينيزي 15:00 مصر، 16:00 السعودية يوتيوب روما - ساليرنيتانا 18:00 مصر، 19:00 السعودية يوتيوب تورينو - ميلان 20:45 مصر، 21:45 السعودية يوتيوب

الدوري الألماني- الجولة 29

المباراة الموعد بوخوم - باير ليفركوزن 15:30 مصر، 16:30 السعودية آينتراخت فرانكفورت - فرايبورج 17:30 مصر، 18:30 السعودية لايبزيج - هوفنهايم 19:30 مصر، 20:30 السعودية

دوري أبطال آسيا- دور المجموعات