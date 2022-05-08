جدول مباريات اليوم الإثنين 9 مايو 2022 والقنوات الناقلة

تتواصل إثارة ومتعة كرة القدم كل يوم، ويوم الإثنين 9 مايو 2022 نحن على موعد مع عدد من المواجهات القوية، بالعديد من المباريات المثيرة في الدوريات الأوروبية الكبرى.

البداية من الدوري الإيطالي، حيث تختتم منافسات الجولة 36 من البطولة بمواجهة قوية بين فيورنتينا وروما.

وعربيًا تنطلق منافسات الجولة الـ 18 من الدوري المصري، بإقامة ثلاث مباريات إذ يلعب إيسترن كومباني مع المقاولون العرب، وفاركو مع فيوتشر، وطلائع الجيش مع البنك الأهلي.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 9 مايو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 9 مايو 2022 "2-05-2022"

الدوري الإيطالي - الجولة 36

المباراة الموعد القناة الناقلة فيورنتينا - روما 20:45 مصر، 21:45 السعودية Lega Serie A YouTube

الدوري المصري - الجولة 18

المباراة الموعد القناة الناقلة إيسترن كومباني - المقاولون العرب 16:00 مصر، 17:00 السعودية OnTime Sports فاركو - فيوتشر 18:30 مصر، 19:30 السعودية OnTime Sports طلائع الجيش - البنك الأهلي 21:00 مصر، 22:00 السعودية OnTime Sports

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