جدول مباريات اليوم الإثنين 9 مايو 2022 والقنوات الناقلة
تتواصل إثارة ومتعة كرة القدم كل يوم، ويوم الإثنين 9 مايو 2022 نحن على موعد مع عدد من المواجهات القوية، بالعديد من المباريات المثيرة في الدوريات الأوروبية الكبرى.
البداية من الدوري الإيطالي، حيث تختتم منافسات الجولة 36 من البطولة بمواجهة قوية بين فيورنتينا وروما.
وعربيًا تنطلق منافسات الجولة الـ 18 من الدوري المصري، بإقامة ثلاث مباريات إذ يلعب إيسترن كومباني مع المقاولون العرب، وفاركو مع فيوتشر، وطلائع الجيش مع البنك الأهلي.
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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 9 مايو 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الإثنين 9 مايو 2022 "2-05-2022"
الدوري الإيطالي - الجولة 36
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
فيورنتينا - روما
20:45 مصر، 21:45 السعودية
Lega Serie A YouTube
الدوري المصري - الجولة 18
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
إيسترن كومباني - المقاولون العرب
16:00 مصر، 17:00 السعودية
OnTime Sports
فاركو - فيوتشر
18:30 مصر، 19:30 السعودية
OnTime Sports
طلائع الجيش - البنك الأهلي
21:00 مصر، 22:00 السعودية
OnTime Sports