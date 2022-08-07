جدول مباريات اليوم الإثنين 8 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 8 أغسطس 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

على الرغم من نهاية الجولة الأولى في منافسات كرة القدم الأوروبية بعد انطلاق موسم 2022-23، إلا أن إثارة كرة القدم لن تتوقف على الصعيدين العربي والعالمي.

وسنكون يوم الإثنين 8 أغسطس 2022، على موعد مع عدد من المواجهات القوية، بالعديد من المباريات المثيرة، تحديدًا في الدوري المصري الممتاز، ومنافسات بطولة كأس إيطاليا لموسم 2022-23.

وتنطلق الإثنين 8 أغسطس منافسات الجولة 30 لموسم 2021-22 من الدوري المصري الممتاز، بإقامة مباراتين في توقيت واحد.

في المباراة الأولى، يحل فريق إيسترن كومباني ضيفًا على طلائع الجيش، فيما يستضيف سيراميكا كليوباترا نظيره إنبي في المباراة الثانية.

وتقام الإثنين أيضًا عدد من مباريات الدور الأول في بطولة كأس إيطاليا، أبرزها مواجهة جنوى أمام بينفينتو.

جدول مباريات مجموعات دوري أبطال آسيا 2022

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 8 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 8 أغسطس 2022 "08-08-2022"

الدوري المصري - الجولة 30

المباراة الموعد القناة الناقلة طلائع الجيش - إيسترن كومباني 18:30 مصر، 19:30 السعودية OnTime Sports 2 سيراميكا كليوباترا - إنبي 18:30 مصر، 19:30 السعودية OnTime Sports 3

كأس إيطاليا - الدور الأول

المباراة الموعد القناة الناقلة جنوى - بينفينتو 17:45 مصر، 18:45 السعودية Starz Play App كريمونيزي - ترنانا 21:00 مصر، 22:00 السعودية Starz Play App بولونيا - كوسينزا 21:15 مصر، 22:15 السعودية Starz Play App

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