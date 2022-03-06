جدول مباريات اليوم الإثنين 7 مارس 2022 والقنوات الناقلة

إثارة كرة القدم كل يوم مستمرة ولا تتوقف، ونشهد يوم الإثنين 7 مارس 2022 العديد من المواجهات القوية، في البطولات الأوروبية والعربية المختلفة.

البداية من مصر، حيث تتواصل يوم الإثنين 7 مارس مباريات الجولة 13 من منافسات الدوري المصري الممتاز بإقامة ثلاث مباريات.

المباراة الأبرز بطبيعة الحال هي المواجهة التي ستجمع بين الزمالك والجونة على استاد القاهرة الدولي.

وبالانتقال إلى أوروبا، تختتم الإثنين مباريات الجولة 27 من منافسات الدوري الإسباني، بلقاء يستضيف فيه أتلتيك بيلباو نظيره ليفانتي.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

ومن إسبانيا إلى إنجلترا، حيث تختتم الإثنين أيضًا مباريات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي، بلقاء وحيد، يستضيف فيه توتنهام نظيره إيفرتون.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 7 مارس 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 7 مارس 2022 "07-03-2022"

الدوري المصري - الجولة 12

المباراة الموعد القناة الناقلة البنك الأهلي - مصر المقاصة 15:00 مصر، 16:00 السعودية OnTime Sports الإسماعيلي - فاركو 17:30 مصر، 18:30 السعودية OnTime Sports الزمالك - الجونة 20:00 مصر، 21:00 السعودية OnTime Sports

الدوري الإسباني - الجولة 27

المباراة الموعد القناة الناقلة أتلتيك بيلباو - ليفانتي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD

الدوري الإنجليزي - الجولة 28

المباراة الموعد القناة الناقلة توتنهام - إيفرتون 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

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