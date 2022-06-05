جدول مباريات اليوم الإثنين 6 يونيو 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 6 يونيو 2022 في البطولات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

مع نهاية موسم 2021-22 في أوروبا، وتراجع عدد مباريات كرة القدم بنهاية منافسات دوري أبطال أوروبا، فإننا ندخل مرحلة التوقف الدولي في شهر يونيو 2022، والتي تشهد عدد هائلًا من المباريات الخاصة بالمنتخبات.

ويوم الإثنين 6 يونيو 2022، سنكون على موعد مع عدد من المواجهات القوية، على المستوى الأوروبي والعالمي.

البداية ستكون من منافسات النسخة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، والتي تشهد مساء الإثنين 7 مباريات دفعة واحدة، في الجولة الثانية.

ويأتي على رأس هذه المباريات مباراة كرواتيا وفرنسا.

وعلى المستوى الإفريقي، تتواصل منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، حيث تقام مباراة غينيا الاستوائية وليبيا.

ترتيب مجموعات تصفيات أمم إفريقيا 2023، جدول المباريات والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 6 يونيو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 6 يونيو 2022 "06-06-2022"

دوري الأمم الأوروبية

المباراة الموعد القناة الناقلة روسيا البيضاء - أذربيجان 20:45 مصر، 21:45 السعودية غير مذاعة عربيًا كرواتيا - فرنسا 20:45 مصر، 21:45 السعودية غير مذاعة عربيًا النمسا - الدنمارك 20:45 مصر، 21:45 السعودية غير مذاعة عربيًا آيسلندا - ألبانيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية غير مذاعة عربيًا سلوفاكيا - كازاخستان 20:45 مصر، 21:45 السعودية غير مذاعة عربيًا أندورا - مولدوفا 20:45 مصر، 21:45 السعودية غير مذاعة عربيًا

تصفيات أمم إفريقيا 2023

المباراة الموعد القناة الناقلة غينيا الاستوائية - ليبيا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports

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