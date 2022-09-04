جدول مباريات اليوم الإثنين 5 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 5 سبتمبر 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتواصل إثارة ومتعة كرة القدم من جديد، وذلك مع استمرار منافسات موسم 2022-23 في عدد من البطولات الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها الدوري الإسباني، والدوري الإيطالي، بالإضافة إلى مباريات على الصعيد العربي في دوري الدرجة الأولى السعودي.

البداية ستكون من ختام منافسات الجولة الرابعة لموسم 2022-23 من الدوري الإسباني، حيث تقام مباراة واحدة مساء الإثنين، حين يحل نادي ألميريا ضيفًا على بلد الوليد.

وفي إيطاليا، تختتم منافسات الجولة الخامسة من موسم 2022-23 بثلاث مباريات، يأتي على رأسها المواجهة التي يحل فيها أتالانتا ضيفًا على نادي مونزا.

أما على المستوى العربي، فتنطلق الإثنين الجولة الثالثة من منافسات موسم 2022-23 في دوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو" بإقامة ثلاث مباريات.

المباراة الأبرز بطبيعة الحال ستكون المواجهة التي ستجمع بين الأهلي والخلود على ملعب "الجوهرة المشعة".

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 5 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 5 سبتمبر 2022 "05-09-2022"

الدوري الإسباني - الجولة الرابعة

المباراة الموعد القناة الناقلة بلد الوليد - ألميريا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD

الدوري الإيطالي - الجولة الخامسة

المباراة الموعد القناة الناقلة مونزا - أتالانتا 18:30 مصر، 19:30 السعودية AD SPORTS Premium 1 ساليرنيتانا - إمبولي 18:30 مصر، 19:30 السعودية AD SPORTS Premium 1 تورينو - ليتشي 20:45 مصر، 21:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

دوري يلو - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القناة الناقلة القادسية - العروبة 18:30 السعودية، 17:30 مصر الرياضية السعودية الحزم - نجران 18:30 السعودية، 17:30 مصر الرياضية السعودية الأهلي - الخلود 20:35 السعودية، 19:35 مصر الرياضية السعودية

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