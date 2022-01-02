جدول مباريات اليوم الإثنين 3 يناير 2022 والقنوات الناقلة

تستمر منافسات كرة القدم الأوروبية والعربية مع نهاية فترة الأعياد، حيث تقام يوم الإثنين 3 يناير 2022 عدد من المباريات في الدوري الإنجليزي والإسباني، ودوري نجوم قطر.

وتتواصل منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي، وتقام الإثنين مباراة واحدة فقط، يحل فيها وولفرهامبتون ضيفًا على مانشستر يونايتد.

أما في الدوري الإسباني، تقام ثلاث مباريات ضمن الجولة 19 من المسابقة، أبرزها مواجهة يحل فيها إشبيلية الوصيف ضيفًا على قادش.

وفي الدوري القطري، تقام ثلاث مباريات كذلك، ضمن الجولة 12 من البطولة، الأهم بينها مواجهة السد أمام السيلية.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 3 يناير 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 3 يناير 2022 "3-1-2022"

الدوري الإنجليزي - الجولة 21

المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر يونايتد - وولفرهامبتون 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 19

المباراة الموعد القناة الناقلة فياريال - ليفانتي 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 1 أوساسونا - أتلتيك بيلباو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 قادش - إشبيلية 22:15 مصر، 23:15 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري القطري - الجولة 15

اراة الموعد القناة الناقلة الشمال - الغرافة 16:10 السعودية، 15:10 مصر AlKass الأهلي - قطر 18:20 السعودية، 17:20 مصر AlKass السيلية - السد 18:20 السعودية، 17:20 مصر beIN Sports HD

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