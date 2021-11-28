جدول مباريات اليوم الإثنين 29 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة

بعد أيام من الإثارة والتشويق في الدوريات الأوروبية والعربية المختلفة، يأتي يوم الإثنين 29 نوفمبر 2021، ليكون هادئًا للغاية.

ولن نشهد في يوم الإثنين 29 نوفمبر 2021، الكثير من المباريات، حيث تختتم فيه فقط مباريات الجولة 15 من منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وتقام الإثنين مباراة واحدة في الدوري الإسباني، يحل فيها إلتشي ضيفًا على ملعب أوساسونا.

جدول مباريات كأس العرب 2021 القنوات الناقلة والمجموعات

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 29 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 29 نوفمبر 2021 "29-11-2021"

الدوري الإسباني - الجولة 15 المباراة الموعد القناة الناقلة أوساسونا - إلتشي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD

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