جدول مباريات اليوم الإثنين 27 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة

تعود حالة الهدوء إلى كرة القدم الأوروبية بداية خلال يوم الإثنين 27 ديسمبر 2021، مع استمرار موسم الأعياد، حيث تقام مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي، لكن رغم ذلك نشهد إقامة عدد كبير من المباريات في الدوريات العربية المختلفة.

البداية من الدوري السعودي للمحترفين، والذي يشهد استمرار منافسات الجولة 24 من موسم 2021-22 بإقامة مباراتين هامتين، الأولى يحل فيها الأهلي ضيفًا على الرائد، وفي الثانية يلعب الشباب أمام التعاون.

أما في الدوري المغربي، تقام مباراة واحدة لحساب الجولة 14 من منافسات موسم 2021-22، تجمع بين الجيش الملكي والرجاء.

وفي الدوري الإنجليزي، تختتم منافسات الجولة 19 بمواجهة يحل فيها مانشستر يونايتد ضيفًا على نيوكاسل.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 27 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 27 ديسمبر 2021 "27-12-2021"

الدوري السعودي - الجولة 14

المباراة الموعد القناة الناقلة الرائد - الأهلي 14:20 مصر، 15:20 السعودية SSC 5 الشباب - التعاون 16:50 مصر، 17:50 السعودية SSC 1

الدوري المغربي- الجولة 14

المباراة الموعد القناة الناقلة الجيش الملكي - الرجاء الرياضي 21:30 مصر، 22:30 السعودية Arryadia

الدوري الإنجليزي - الجولة 19

المباراة الموعد القناة الناقلة نيوكاسل - مانشستر يونايتد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

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