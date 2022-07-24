جدول مباريات اليوم الإثنين 25 يوليو 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 25 يوليو 2022 في البطولات العربية والقارية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نعيش هذه الأيام الفترة غير المحببة لجمهور كرة القدم، وهي فترة نهاية الدوريات الأوروبية ومعظم العربية، وتوقف الساحرة المستديرة عن الدوران.

لكن، ورغم انتهاء الموسم، سنكون يوم الإثنين 25 يوليو 2022 على موعد مع عدد من المباريات المثيرة للاهتمام، سواء في بطولة كأس العرب تحت 20 عامًا، أو المباريات الودية للأندية في فترة التحضيرات للموسم الجديد.

وتنطلق الإثنين مباريات الجولة الثالث من بطولة كأس العرب تحت 20 عامًا، وتقام مباراتان لحساب دور المجموعات في البطولة، الأولى تجمع بين السودان وفلسطين، والثانية بين البحرين وجيبوتي.

كما يواصل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مبارياته التحضيرية خلال الجولة التي يقوم بها في اليابان، حيث يواجه يوم الإثنين فريق جامبا أوساكا، في ختام مباريات جولته التحضيرية.

جدول مباريات الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 25 يوليو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 25 يوليو 2022 "25-07-2022"

مباريات ودية

المباراة الموعد القناة الناقلة جامبا أوساكا - باريس سان جيرمان 12:00 مصر، 13:00 السعودية غير مذاعة عربيًا

كأس العرب تحت 20 عامًا

المباراة الموعد القناة الناقلة السودان - فلسطين 16:00 مصر، 17:00 السعودية KSA Sports 1 HD, Al Iraqiya Sports HD, Alrabiaa Sport البحرين - جيبوتي 20:00 مصر، 21:00 السعودية KSA Sports 1 HD, Al Iraqiya Sports HD, Alrabiaa Sport

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