جدول مباريات اليوم الإثنين 24 يناير 2022 والقنوات الناقلة

تتواصل يوم الإثنين 24 يناير 2022 مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، حيث ستكون المباريات الوحيدة خلال اليوم، في ظل دخول فترة التوقف الدولي.

وبدأت فترة الراحة في الدوريات الأوروبية الكبرى والتي تمتد قرابة أسبوعين حيث تخوض منتخبات آسيا وأمريكا الجنوبية مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

وبالعودة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، تقام يوم الإثنين مباراتين لحساب دور الستة عشر من البطولة.

جدول مباريات ومجموعات كأس الرابطة المصري 2021

المباراة الأولى في اليوم من المتوقع أن تكون متكافئة إلى حد بعيد، وستشهد بالتأكيد إثارة كبيرة حيث ستجمع بين جامبيا وغينيا.

أما المباراة الثانية، فتبدو شبه محسومة، حيث تجمع بين الكاميرون صاحب الأرض ومنتخب يمكن اعتباره من مفاجآت كأس أمم إفريقيا، وهو جزر القمر.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 24 يناير 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 24 يناير 2022 "24-1-2022"

كأس أمم إفريقيا - دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة غينيا - جامبيا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 1 Max الكاميرون - جزر القمر 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 Max

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