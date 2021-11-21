جدول مباريات اليوم الإثنين 22 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة

كعادة مباريات يوم الإثنين من كل أسبوع، ستكون مباريات اليوم قليلة بعد مواجهات الدوريات الأوروبية الكبرى يومي السبت والأحد.

وتقام يوم الإثنين 22 نوفمبر 2022، مباراة واحدة فقط في الدوري الإسباني، ومباراتين في الدوري الإسباني، فيما سيكون الدوري المصري مزدحمًا بالمباراة القوية.

وفي ختام مباريات الجولة 14 من منافسات الدوري الإسباني، يحل ريال مايوركا ضيفًا على رايو فاييكانو.

أما في الدوري الإيطالي، يستضيف هيلاس فيرونا فريق إمبولي، فيما تختتم الجولة 13 من المسابقة بمباراة يحل فيها أودينيزي ضيفًا على تورينو.

وتشهد الجولة الخامسة من الدوري المصري خمس مباريات من العيار الثقيل، أبرزها رحلة الأهلي لمواجهة غزل المحلة، ومواجهة الزمالك أمام البنك الأهلي.

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 22 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 22 نوفمبر "22-11-2021":

الدوري الإسباني - الجولة 14 المباراة الموعد القناة الناقلة رايو فاييكانو - ريال مايوركا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي - الجولة 13 القناة الناقلة الموعد المباراة غير مذاعة عربيًا 19:30 مصر، 20:30 السعودية هيلاس فيرونا - إمبولي Lega Serie A YouTube 21:45 مصر، 22:45 السعودية تورينو - أودينيزي

الدوري المصري - الجولة الخامسة القناة الناقلة الموعد المباراة OnTime Sports 1 15:00 مصر، 16:00 السعودية بيراميدز - إيسترن كومباني OnTime Sports 2 15:00 مصر، 16:00 السعودية سموحة - طلائع الجيش OnTime Sports 1 17:30 مصر، 18:30 السعودية غزل المحلة - الأهلي OnTime Sports 2 20:00 مصر، 21:00 السعودية الزمالك - البنك الأهلي OnTime Sports 3 20:00 مصر، 21:00 السعودية الجونة - المصري البورسعيدي





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