جدول مباريات اليوم الإثنين 21 مارس 2022 والقنوات الناقلة

إثارة كرة القدم كل يوم مستمرة ولا تتوقف، ورغم أننا لن نشهد الكثير من المباريات يوم الإثنين 21 مارس 2022، مع دخول فترة التوقف الدولي.

البداية من كأس رابطة الدوري الأرجنتيني، حيث يستضيف ملعب "إل مونيمنتال" مباراة السوبر كلاسيكو بين ريفر بليت وبوكا جونيورز، ضمن منافسات المجموعة الأولى للمسابقة.

أما على الصعيد العربي، فتنطلق الإثنين مباريات الجولة 29 من منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي، وتقام فيه ثلاث مباريات.

المباراة الأولى تجمع بين الأخدود والكوكب، ويحل الدرعية ضيفًا على الجبلين، ويستضيف القادسية نظيره الوحدة.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 21 مارس 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 21 مارس 2022 "21-03-2022"

كأس رابطة الدوري الأرجنتيني

المباراة الموعد القناة الناقلة ريفر بليت - بوكا جونيورز 00:00 مصر، 01:00 السعودية غير مذاعة عربيًا

دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة 29

المباراة الموعد القناة الناقلة الأخدود - الكوكب 16:05 السعودية، 15:05 مصر الرياضية السعودية الجبلين - الدرعية 16:15 السعودية، 15:15 مصر الرياضية السعودية القادسية - الوحدة 18:30 السعودية، 17:30 مصر الرياضية السعودية

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