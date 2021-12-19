جدول مباريات اليوم الإثنين 20 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة

يحمل يوم الإثنين 20 ديسمبر 2021 معه بعض الهدوء في عالم كرة القدم، وإن كان سيحفل بعدد من المباريات المميزة في البطولات العربية المختلفة.

البداية من منافسات دور الـ 16 في كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تقام ثلاث مباريات، أبرزها مواجهة الهلال والرائد، وزيارة الاتحاد إلى الفتح.

فيما تنطلق الجولة السابعة من منافسات موسم 2021-22 للدوري المصري، حيث تقام خمس مباريات يوم الإثنين، أهمها مواجهة الاتحاد أمام سيراميكا كليوباترا، وغزل المحلة ضد البنك الأهلي.

كما تختتم الإثنين مباريات الجولة 18 من الدوري الإسباني، بمواجهة يحل فيها فالنسيا ضيفًا على ليفانتي.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 20 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 20 ديسمبر 2021 "20-12-2021"

الدوري الإسباني - الجولة 18

المباراة الموعد القناة الناقلة ليفانتي - فالنسيا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

كأس خادم الحرمين - دور الـ 16

المباراة الموعد القناة الناقلة الباطن - الحزم 15:05 السعودية، 14:05 مصر SSC الفتح - الاتحاد 17:35 السعودية، 16:35 مصر SSC الهلال - الرائد 20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC

الدوري المصري - الجولة السابعة

المباراة الموعد القناة الناقلة فاركو - المصري البورسعيدي 15:00 مصر، 16:00 السعودية OnTime Sports غزل المحلة - البنك الأهلي 17:30 مصر، 18:30 السعودية OnTime Sports الجونة - إنبي 17:30 مصر، 18:30 السعودية OnTime Sports مصر المقاصة - إيسترن كومباني 20:00 مصر، 21:00 السعودية OnTime Sports الاتحاد السكندري - سيراميكا كليوباترا 20:00 مصر، 21:00 السعودية OnTime Sports

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