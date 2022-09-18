جدول مباريات اليوم الإثنين 19 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 19 سبتمبر 2022 في البطولات والدوريات حول العالم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تهدأ وتيرة المباريات اليوم الإثنين 19 سبتمبر 2022 كعادة يوم الإثنين في كل الأسبوع، حيث تنتهي معظم المباريات القوية تمهيدًا لانطلاق فترة التوقف الدولي سبتمبر 2022.

لكن وعلى الرغم من هدوء المباريات في أوروبا، إلا أن كرة القدم لا تتوقف حول العالم، حيث تقام العديد من المباريات في النصف الآخر من الكرة الأرضية.

وتقام في الدوري الأمريكي مباراة واحدة يوم الإثنين 19 سبتمبر 2022، لحساب مباريات المجموعة الغربية، تجمع بين لوس أنجلوس إف سي وهيوستن دينامو.

كما تقام ثلاث مباريات في الجولة 20 من الدوري الأرجنتيني، أبرزها مواجهة تجمع بين بلاتينسي وراسينج كلوب.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 19 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 19 سبتمبر 2022 "19-09-2022"

الدوري الأمريكي - المنطقة الغربية

المباراة الموعد القناة الناقلة لوس أنجلوس إف سي - هيوستن دينامو 4:30 مصر، 05:30 السعودية غير مذاعة عربيًا

الدوري الأرجنتيني - الجولة العشرين