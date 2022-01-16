جدول مباريات اليوم الإثنين 17 يناير 2022 والقنوات الناقلة

يشهد يوم الإثنين 17 يناير 2022 العديد من المباريات المثيرة للاهتمام، بداية من منافسات اليوم التاسع في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، ومباريات في الدوري الإيطالي، إلى جانب مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس الرابطة المصرية.

البداية من بطولة كأس أمم إفريقيا، حيث تقام مباريات الجولة الثالثة في المجموعة الأولى، ونشهد إقامة مباراتين.

البداية ستكون مع مباراة الكاميرون والرأس الأخضر، والتي يسعى فيها الأخير إلى الفوز لمحاولة حجز تذكرة التأهل إلى الدور الثاني.

وسيكون منتخب بوركينا فاسو على موعد مع مباراة في المتناول حين يواجه إثيوبيا والفوز يضمن له التأهل إلى دور الستة عشر.

وفي الدوري الإيطالي، تنطلق مباريات الجولة 22 من المسابقة، حيث تقام ثلاث مباريات، على رأسها مواجهة ميلان وسبيتسيا.

ويشهد الإثينن مباريات دور المجموعات من بطولة كأس الرابطة المصرية في نسختها الأولى، حيث تقام ثلاث مباريات في البطولة، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

جدول مباريات ومجموعات كأس الرابطة المصري 2021

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 17 يناير 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 17 يناير 2022 "17-1-2022"

كأس أمم إفريقيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة الكاميرون - الرأس الأخضر 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 1 Max بوركينا فاسو - إثيوبيا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 2 Max

الدوري الإيطالي - الجولة 22

المباراة الموعد القناة الناقلة ميلان - سبيتسيا 19:30 مصر، 20:30 السعودية Lega Serie A YouTube بولونيا - نابولي 19:30 مصر، 20:30 السعودية غير مذاعة عربيًا فيورنتينا - جنوى 19:30 مصر، 20:30 السعودية غير مذاعة عربيًا

كأس الرابطة المصرية - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة الإسماعيلي - الأهلي 14:30 مصر، 15:30 السعودية OnTime Sports البنك الأهلي - سموحة 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports الجونة - المقاولون العرب 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports

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